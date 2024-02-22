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В Москве провели профилактику Вечного огня ко Дню защитника Отечества

Мероприятие прошло накануне Дня защитника Отечества.
Андрей Аркадьев 2024-02-22 17:37:01
© Фото: МОСГАЗ © Видео: МОСГАЗ

Специалисты «МОСГАЗ» в Александровском саду Москвы провели профилактику главного Вечного огня страны, сообщает пресс-служба предприятия. Продолжительность технических работ на мемориале составила около 40 минут.

Священное пламя специальным факелом перенесли на временную горелку. Затем специалисты приподняли и отнесли в сторону звезду мемориального комплекса, проверили работоспособность трех запальников горелки. Завершив работы, пламя вернули на место.

Вечный огонь горит на Могиле Неизвестного Солдата с 1967 года. Как утверждают газовщики, горелка рассчитана на любую погоду: ни ветер, ни дождь, ни ураган не могут затушить пламя.

Технические работы проводятся каждый месяц, но накануне 23 февраля и Дня Победы система проверяется дополнительно.

#в стране и мире #День защитника Отечества #Вечный огонь
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