В Москве провели профилактику Вечного огня ко Дню защитника Отечества

Специалисты «МОСГАЗ» в Александровском саду Москвы провели профилактику главного Вечного огня страны, сообщает пресс-служба предприятия. Продолжительность технических работ на мемориале составила около 40 минут.

Священное пламя специальным факелом перенесли на временную горелку. Затем специалисты приподняли и отнесли в сторону звезду мемориального комплекса, проверили работоспособность трех запальников горелки. Завершив работы, пламя вернули на место.

Вечный огонь горит на Могиле Неизвестного Солдата с 1967 года. Как утверждают газовщики, горелка рассчитана на любую погоду: ни ветер, ни дождь, ни ураган не могут затушить пламя.

Технические работы проводятся каждый месяц, но накануне 23 февраля и Дня Победы система проверяется дополнительно.