Кровь и осколки в автобусе после атаки дроном на Херсонщине показали на фото

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале опубликовал фото с места атаки украинского дрона на автобус с мирными жителями.

На фото видно, что в крыше автобуса образовалась дыра, выбило стекло. В салоне порваны сиденья, пол усыпан осколками, видны капли крови.

«Целенаправленно, осознанно ударили боевым дроном по мирным людям в автобусе», - написал Алексеенко.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ направили на автобус FVP-дрон. В результате ранения получили два человека - водитель и пассажирка. Женщина попала в больницу, мужчине помощь была оказана на месте.