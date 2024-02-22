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Кровь и осколки в автобусе после атаки дроном на Херсонщине показали на фото

При атаке беспилотником пострадали два человека.
Анна Назайкина 2024-02-22 14:54:01
© Фото: aakherson, Telegram

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале опубликовал фото с места атаки украинского дрона на автобус с мирными жителями.

На фото видно, что в крыше автобуса образовалась дыра, выбило стекло. В салоне порваны сиденья, пол усыпан осколками, видны капли крови.

«Целенаправленно, осознанно ударили боевым дроном по мирным людям в автобусе», - написал Алексеенко.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ направили на автобус FVP-дрон. В результате ранения получили два человека - водитель и пассажирка. Женщина попала в больницу, мужчине помощь была оказана на месте.

#в стране и мире #беспилотник #дрон #автобус #Херсонская область
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