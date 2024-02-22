Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

Конференция с участием высокопоставленных представителей киевского режима состоится на Украине 25 февраля. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он описал это мероприятие как «нечто особенное», передает РИА Новости.

По словам Никифорова, в конференции будут участвовать Зеленский и его жена, военно-политическое руководство, премьер-министр, глава верховной рады, представители СБУ, ГУР, министерств и офиса Зеленского.

Участники конференции будут обсуждать «дальнейший путь» Украины в 2024 году. Никифоров заверил, что это будет «честный разговор». Собравшиеся обсудят развитие Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержку бизнеса.

А потом Зеленский проведет пресс-конференцию.