В Москве 11-летний школьник попал под машину на пешеходном переходе

В Москве водитель легковушки сбил 11-летнего мальчика. Момент дорожно-транспортного происшествия попал на камеры, видео опубликовала в Telegram-канале столичная прокуратура.

Авария произошла на Покровской улице. Ребенок перебегал проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля.

В результате школьника, пострадавшего при ДТП, госпитализировали в больницу, сообщили в правоохранительных органах.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии с участием ребенка.