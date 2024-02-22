МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве 11-летний школьник попал под машину на пешеходном переходе

Мальчика госпитализировали в больницу, сообщили в прокуратуре.
Анна Назайкина 2024-02-22 14:00:01
© Фото: moscowproc, Telegram © Видео: moscowproc, Telegram

В Москве водитель легковушки сбил 11-летнего мальчика. Момент дорожно-транспортного происшествия попал на камеры, видео опубликовала в Telegram-канале столичная прокуратура.

Авария произошла на Покровской улице. Ребенок перебегал проезжую часть по пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля.

В результате школьника, пострадавшего при ДТП, госпитализировали в больницу, сообщили в правоохранительных органах.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства аварии с участием ребенка.

#Москва #авария #ДТП #ребенок #Прокуратура #школьник
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 