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Севастопольский аквариум возобновил работу после гибели в шторме 500 животных

Часть рыб уже запущена в аквариумы, это будет делаться постепенно в течение месяца, чтобы избежать возможного для них стресса.
Елизавета Кондрикова 2024-02-22 13:09:01
© Фото: sevaquarium, VK

Севастопольский аквариум-музей возобновил свою работу после затопления в ноябре прошлого года, третий зал, наиболее пострадавший от бедствия, был полностью восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба аквариума.

«Сделали капитальный ремонт двух больших аквариумов, которые пострадали во время шторма. Заменили гидроизоляцию, насосы циркуляционных систем, кабель-трассы, которые тоже пострадали после шторма», - говорится в сообщении.

К открытию запустили часть рыб, их будут высаживать постепенно, чтобы избежать возможного стресса, в течение месяца эта работа будет завершена. Ранее в третьем зале были десятки экзотических видов рыб.

Ремонтно-восстановительные работы были проведены во всех залах музея, в том числе его сотрудники осуществили чистку коллекции первого зала и профилактические работы в четвертом и пятом залах.

Шторм накрыл юг России в ноябре 2023 года, ветер достигал 25-30 метров в секунду. Из-за стихии без крыш оставались десятки домов, несколько людей получили травмы разной степени тяжести, во многих домах жители остались без электричества.

#открытие #Севастополь #шторм #восстановление #музей-аквариум
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