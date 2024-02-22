Севастопольский аквариум возобновил работу после гибели в шторме 500 животных

Севастопольский аквариум-музей возобновил свою работу после затопления в ноябре прошлого года, третий зал, наиболее пострадавший от бедствия, был полностью восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба аквариума.

«Сделали капитальный ремонт двух больших аквариумов, которые пострадали во время шторма. Заменили гидроизоляцию, насосы циркуляционных систем, кабель-трассы, которые тоже пострадали после шторма», - говорится в сообщении.

К открытию запустили часть рыб, их будут высаживать постепенно, чтобы избежать возможного стресса, в течение месяца эта работа будет завершена. Ранее в третьем зале были десятки экзотических видов рыб.

Ремонтно-восстановительные работы были проведены во всех залах музея, в том числе его сотрудники осуществили чистку коллекции первого зала и профилактические работы в четвертом и пятом залах.

Шторм накрыл юг России в ноябре 2023 года, ветер достигал 25-30 метров в секунду. Из-за стихии без крыш оставались десятки домов, несколько людей получили травмы разной степени тяжести, во многих домах жители остались без электричества.