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В МИД РФ заявили, что решение ЕС помощи Украине не отвечает интересам европейцев

МИД РФ также считает выделение ЕС новых средств Украине не отвечающим интересам Европы. Об этом говорят события на улицах Брюсселя в день саммита.
Алина Луговая 2024-02-02 21:49:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Использование ЕС доходов от российских активов для безвозмездной помощи Украине является «банальным воровством», говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, из 50 млрд евро, которые ЕС планирует направить Киеву в виде помощи, 33 будут выданы в виде кредитов, которые придется выплачивать уже следующим поколениям украинцев, и только 17 млрд евро будут переданы безвозмездно.

«Еще 17 млрд евро - безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться, в том числе, за счет средств, полученных есовцами в качестве прибыли от инвестирования замороженных российских активов. По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму "миропорядка, основанного на правилах", навязываемого Западом мировому сообществу», - отметила Захарова.

Захарова подчеркнула, что за последнее время Евросоюз сильно изменился, избрав курс на конфронтацию с теми, кто на протяжении десятилетий обеспечивал его благополучие. Кроме того, решение ЕС о выделении 50 млрд евро Украине не отвечает интересам простых европейцев, что подтверждают события на улицах Брюсселя и в других городах Европы во время саммита Евросоюза 1 февраля, а также просьбы европейских фермеров о помощи.

Она добавила, что основную экономическую выгоду оттягивает на себя американский ВПК, на производимую в США технику, которую закупают европейские страны, приходится 60%. Аналогичная ситуация и с газом, который Европа теперь закупает у США в разы дороже, чем ранее закупала у России.

«Европейская экономика в это же время стагнирует и становится все более неконкурентоспособной», - указала Захарова.

В заключение официальный представитель МИД РФ отметила, что принятые решения приведут к еще большему разворовыванию вооружения, которое попадет на «черный ранок» и будет использоваться в других зонах конфликтов в мире.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #МИД РФ
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