Использование ЕС доходов от российских активов для безвозмездной помощи Украине является «банальным воровством», говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, из 50 млрд евро, которые ЕС планирует направить Киеву в виде помощи, 33 будут выданы в виде кредитов, которые придется выплачивать уже следующим поколениям украинцев, и только 17 млрд евро будут переданы безвозмездно.

«Еще 17 млрд евро - безвозмездные гранты, которые будут обеспечиваться, в том числе, за счет средств, полученных есовцами в качестве прибыли от инвестирования замороженных российских активов. По сути, мы будем иметь дело с банальным воровством, которое вполне укладывается в парадигму "миропорядка, основанного на правилах", навязываемого Западом мировому сообществу», - отметила Захарова.

Захарова подчеркнула, что за последнее время Евросоюз сильно изменился, избрав курс на конфронтацию с теми, кто на протяжении десятилетий обеспечивал его благополучие. Кроме того, решение ЕС о выделении 50 млрд евро Украине не отвечает интересам простых европейцев, что подтверждают события на улицах Брюсселя и в других городах Европы во время саммита Евросоюза 1 февраля, а также просьбы европейских фермеров о помощи.

Она добавила, что основную экономическую выгоду оттягивает на себя американский ВПК, на производимую в США технику, которую закупают европейские страны, приходится 60%. Аналогичная ситуация и с газом, который Европа теперь закупает у США в разы дороже, чем ранее закупала у России.

«Европейская экономика в это же время стагнирует и становится все более неконкурентоспособной», - указала Захарова.

В заключение официальный представитель МИД РФ отметила, что принятые решения приведут к еще большему разворовыванию вооружения, которое попадет на «черный ранок» и будет использоваться в других зонах конфликтов в мире.