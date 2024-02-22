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Названные в честь русских писателей улицы в Риге переименуют

Переименованные улицы получат названия в честь латвийских деятелей культуры.
Ян Брацкий 2024-02-22 13:43:01
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Власти Риги приняли решение переименовать названные в честь русских писателей улицы. Соответствующее постановление приняла Рижская дума. За переименование проголосовали 38 депутатов из 60.

«Скоро в Риге больше не будет названий улиц с идеологией России», - отметил вице-мэр города Эдвард Ратниекс, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

Новые названия получат улицы Гоголя, Тургенева, Пушкина, Лермонтова и Московская. Название последней, по мнению Ратниекса, посылает неверный сигнал жителям и международному сообществу.

Переименованные улицы получат названия в честь латвийских деятелей культуры. На все работы уйдет €80 тысяч. К слову, Московская улица носила свое название около 170 лет.

#рига #переименование #дума #улицы
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