Названные в честь русских писателей улицы в Риге переименуют

Власти Риги приняли решение переименовать названные в честь русских писателей улицы. Соответствующее постановление приняла Рижская дума. За переименование проголосовали 38 депутатов из 60.

«Скоро в Риге больше не будет названий улиц с идеологией России», - отметил вице-мэр города Эдвард Ратниекс, заявление которого опубликовано на сайте ведомства.

Новые названия получат улицы Гоголя, Тургенева, Пушкина, Лермонтова и Московская. Название последней, по мнению Ратниекса, посылает неверный сигнал жителям и международному сообществу.

Переименованные улицы получат названия в честь латвийских деятелей культуры. На все работы уйдет €80 тысяч. К слову, Московская улица носила свое название около 170 лет.