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Путин поздравил Казанское танковое училище со 105-летием

Выпускники училища проявляют себя наилучшим образом в ходе боевой работы в зоне СВО, отметил Владимир Путин.
2024-02-22 13:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин поздравил Казанское танковое училище со 105-летием.

«Ваши выпускники проявляют себя наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции. С удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников училища», - сказал глава Российского государства во время церемонии открытия социальных объектов в Татарстане.

Путин напомнил, что завтра, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества - праздник не только военнослужащих, но и всех жителей страны, поскольку в России ценят мужество, героизм и готовность к самопожертвованию военнослужащих ради интересов и будущего своего Отечества.

Казанскому высшему танковому командному Краснознаменному училищу сегодня исполняется 105 лет. Оно является одним из старейших военно-учебных заведений нашей страны. Выпускники училища участвовали во многих локальных войнах и вооруженных конфликтах, а сейчас принимают участие в специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Путин #Казанское танковое училище
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