Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами село в Брянской области

Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня село Борок в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что ВСУ атаковали населенный пункт в Погарском районе, используя кассетные снаряды, пишет RT.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, отметил Богомаз.

По предварительной информации, при обстреле повреждения получил автосервис, а также две машины. В настоящий момент на месте работают соответствующие службы.