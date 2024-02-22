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Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами село в Брянской области

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщил губернатор.
Анна Назайкина 2024-02-22 13:11:01
© Фото: Арам Нерсесян, Sputnik, РИА Новости

Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня село Борок в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что ВСУ атаковали населенный пункт в Погарском районе, используя кассетные снаряды, пишет RT.

В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, отметил Богомаз.

По предварительной информации, при обстреле повреждения получил автосервис, а также две машины. В настоящий момент на месте работают соответствующие службы.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #РСЗО #Обстрел #Александр Богомаз #кассетные снаряды #борок
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