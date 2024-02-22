В Шереметьево пьяные супруги устроили дебош на борту перед вылетом на Шри-Ланку

В московском аэропорту Шереметьево на борту пассажир в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, в неадекватных действиях мужчину поддержала его супруга, пишет Life.

Все произошло в минувший вторник, 20 февраля, на борту воздушного судна, которое должно было вылететь из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка).

Как утверждается, пассажир перебрал с алкоголем перед посадкой в самолет, после чего начал кричать и возмущаться. Экипаж вызвал полицию. Судя по кадрам в соцсетях, мужчина сопротивлялся и не хотел покидать свое место.

«Я тебе что сделал?.. Ты что, дурак, что ли?» - сказал задержанный сотруднику службы охраны аэропорта.

После того как дебошира скрутили, возмущение охватило его жену, которая, по данным Telegram-канала, упала на пол и начала плакать.