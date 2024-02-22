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В Шереметьево пьяные супруги устроили дебош на борту перед вылетом на Шри-Ланку

Как утверждается, пассажиры перед посадкой в самолет перебрали с алкоголем.
Анна Назайкина 2024-02-22 12:39:01
© Фото: tourdom, Telegram © Видео: tourdom, Telegram

В московском аэропорту Шереметьево на борту пассажир в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош, в неадекватных действиях мужчину поддержала его супруга, пишет Life.

Все произошло в минувший вторник, 20 февраля, на борту воздушного судна, которое должно было вылететь из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка).

Как утверждается, пассажир перебрал с алкоголем перед посадкой в самолет, после чего начал кричать и возмущаться. Экипаж вызвал полицию. Судя по кадрам в соцсетях, мужчина сопротивлялся и не хотел покидать свое место.

«Я тебе что сделал?.. Ты что, дурак, что ли?» - сказал задержанный сотруднику службы охраны аэропорта.

После того как дебошира скрутили, возмущение охватило его жену, которая, по данным Telegram-канала, упала на пол и начала плакать.

#Москва #Аэропорт #Шереметьево #Шри-Ланка #дебош #Коломбо
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