В Приморье 6-летний мальчик умер на тренировке по рукопашному бою

В Приморье 6-летний мальчик умер во время тренировки по рукопашному бою. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, пишет Life.

Трагедия произошла вечером накануне, 21 февраля, в населенном пункте Тавричанка. Во время занятий в спортивной секции ребенок пожаловался на плохое самочувствие, со временем его состояние только ухудшилось.

Мальчика попытались спасти, однако реанимационные мероприятия не помогли - ребенок скончался на месте. СК в своем Telegram-канале опубликовал фото с места случившегося - из спортивного зала.

Прокуратура начала проверку. Кроме того, было возбуждено уголовное дело. О ходе расследования доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.