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В Приморье 6-летний мальчик умер на тренировке по рукопашному бою

Накануне вечером ребенку стало плохо во время спортивных занятий, со временем его состояние ухудшилось. Спасти мальчика не удалось.
Анна Назайкина 2024-02-22 11:28:01
© Фото: su_skr25, Telegram

В Приморье 6-летний мальчик умер во время тренировки по рукопашному бою. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, пишет Life.

Трагедия произошла вечером накануне, 21 февраля, в населенном пункте Тавричанка. Во время занятий в спортивной секции ребенок пожаловался на плохое самочувствие, со временем его состояние только ухудшилось.

Мальчика попытались спасти, однако реанимационные мероприятия не помогли - ребенок скончался на месте. СК в своем Telegram-канале опубликовал фото с места случившегося - из спортивного зала.

Прокуратура начала проверку. Кроме того, было возбуждено уголовное дело. О ходе расследования доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

#Приморский край #рукопашный бой #Трагедия #СК РФ #Прокуратура #Уголовное дело #тренировка #Мальчик
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