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Военнослужащим, ремонтирующим технику в зоне СВО, вручили госнаграды

Военнослужащих-ремонтников наградили за спасение бойцов и техники в зоне спецоперации.
2024-02-22 11:53:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалистам ремонтно-эвакуационных подразделений российской группировки «Восток» вручили госнаграды. Кадры церемонии публикует Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что военнослужащих-ремонтников наградили за спасение бойцов и техники в зоне военной операции по защите Донбасса. Военнослужащие получили ордена Мужества и медали «За храбрость».

Награды ремонтникам вручил заместитель командующего группировкой «Восток» Олег Лучанский прямо на рабочих местах и постах по восстановлению вооружения и техники.

В Минобороны России уточнили, что основной задачей эвакуационной группы является спасение подбитой техники и личного состава. Работать приходится под вражеским огнем, а ремонтные базы являются приоритетными целями противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #награды #МО РФ #Ремонт #СВО
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