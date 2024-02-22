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Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали FPV-дроном автобус с пассажирами

Осколочные ранения получили два человека, одной пассажирке потребовалась госпитализация.
Анна Назайкина 2024-02-22 10:48:01
© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

Украинские военные за минувшие сутки выпустили 50 артиллерийских снарядов по территории Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владимир Сальдо.

ВСУ обстреливали города, поселки и другие населенные пункты Херсонщины, пишет «360».

«Украинские боевики обстреляли Алешки, Днепряны, Корсунку, Новую Маячку, Обрывку, Песчановку, Пролетарку, Старую Збурьевку, Чернянку», - уточнил Сальдо.

В результате обстрела этих поселков пострадало гражданское население. Кроме того, в Новокаховском и Каховском округах ВСУ били беспилотниками по местным жителям и гражданской инфраструктуре.

Еще одна атака произошла на дороге Новая Каховка - Тополевка. Боевики использовали FPV-дрон, БПЛА был направлен на маршрутный автобус, в котором в этот момент ехали пассажиры. Водитель смог увести транспортное средство от снаряда, взрыв прогремел снаружи. Осколочные ранения получили два человека - пострадавшая пассажирка была госпитализирована, водителю помощь оказали на месте происшествия.

#дрон #ВСУ #Обстрел #раненые #автобус #пассажиры #Херсонская область #владимир сальдо
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