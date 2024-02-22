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В Самарской области дети отравились парами хлора в бассейне

Прокуратура области начала проверку после обращения детей за медицинской помощью, четверых госпитализировали.
Елизавета Кондрикова 2024-02-22 10:39:01
© Фото: samara_proc, Telegram

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей после купания в бассейне отеля, дети были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Организована проверка соблюдения положений санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства, регламентирующего безопасные условия отдыха», - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Уточняется, что вечером в среду, 21 февраля, дети почувствовали недомогание после купания в бассейне, четверых спешно госпитализировали. 

Следственным комитетом по области было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. В прокуратуре приступили к исследованию проб воды из бассейна, после получения результатов будут приняты необходимые меры.

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