В Самарской области дети отравились парами хлора в бассейне

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту отравления детей после купания в бассейне отеля, дети были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Организована проверка соблюдения положений санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства, регламентирующего безопасные условия отдыха», - говорится в сообщении в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Уточняется, что вечером в среду, 21 февраля, дети почувствовали недомогание после купания в бассейне, четверых спешно госпитализировали.

Следственным комитетом по области было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. В прокуратуре приступили к исследованию проб воды из бассейна, после получения результатов будут приняты необходимые меры.