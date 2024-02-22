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Песков назвал неправильным приравнивание военкоров к участникам СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что военкоры проявляют мужество и героизм в зоне спецоперации.
Ян Брацкий 2024-02-22 10:24:01
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Приравнивать военных корреспондентов к участникам спецоперации было бы неверно, однако их работа на линии боевого соприкосновения заслуживает отдельной оценки. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наши военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу, даже самопожертвование, донося правду до наших сограждан и для граждан других стран о том, что происходит на поле боя. Но все-таки они не являются прямыми участниками конфликта», - сказал Песков в интервью порталу International Reporters.

Представитель Кремля напомнил, что работу многих военкоров отметили и наградили. Так что их мужество и героизм не остаются незамеченными, считает Песков.

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