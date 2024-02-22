Взятый в плен в Авдеевке украинец рассказал об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Иностранные наемники были в числе киевских формирований, переброшенных в Авдеевку. Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами командир роты 3-й штурмовой бригады Александр Гарнага в беседе с представителями Министерства обороны РФ.

«Сначала штурмовой батальон заехал заштурмовать и обрезать ваши силы, но сами попали в окружение. Вели оборонные действия. Они отдельно, как иностранный легион, типа того», - заявил пленный.

Гарнага был пленен во время освобождения Авдеевки российскими военнослужащими. В 3-й штурмовой бригаде мужчина служил всего две недели, а перед этим служил в 111-й бригаде территориальной обороны.

Как утверждает пленный, в 3-ю штурмовую бригаду переводят мужчин моложе 35 лет. По словам Гарнаги, украинцев «сборной солянкой» бросают на штурмы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.