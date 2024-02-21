SVT: поставки оружия ВСУ истощили запасы Швеции, пополнить их невозможно

Швеция не в состоянии пополнить свои оружейные запасы после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT.

«Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику. Нам очень тяжело», - признал командующий шведской армией Йонни Линдфорс.

Изначально Стокгольм планировал оперативно заменить боевую технику, безвозмездно переданную ВСУ, но в оборонной промышленности произошел скачок цен. В отдельных случаях цены выросли вдвое. Все это негативно скажется на боеготовности шведской армии, полагает Линдфорс.

Накануне глава шведского Минобороны Пол Юнсон анонсировал отправку Киеву 15-го пакета военной помощи на $680 млн. Данный пакет шведской помощи станет крупнейшим за все время.