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SVT: поставки оружия ВСУ истощили запасы Швеции, пополнить их невозможно

По мнению командующего шведской армией Йонни Линдфорса, невозможность пополнить арсеналы негативно сказывается на боеготовности.
Ян Брацкий 2024-02-21 09:29:01
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, Global Look Press

Швеция не в состоянии пополнить свои оружейные запасы после поставок Украине из-за роста цен, пишет SVT.

«Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику. Нам очень тяжело», - признал командующий шведской армией Йонни Линдфорс.

Изначально Стокгольм планировал оперативно заменить боевую технику, безвозмездно переданную ВСУ, но в оборонной промышленности произошел скачок цен. В отдельных случаях цены выросли вдвое. Все это негативно скажется на боеготовности шведской армии, полагает Линдфорс.

Накануне глава шведского Минобороны Пол Юнсон анонсировал отправку Киеву 15-го пакета военной помощи на $680 млн. Данный пакет шведской помощи станет крупнейшим за все время.

#Украина #ВСУ #Швеция #Оружейная помощь
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