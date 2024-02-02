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Енот испортил оборудование на станции энергетической компании в Торонто

Из-за енота свыше 7 000 человек остались без света.
Ирина Елагина 2024-02-02 18:58:01
© Фото: Lino Mirgeler, dpa, Globallookpress

Из-за енота более 7 000 человек в Торонто остались без света. Животное пробралось на станцию энергетической компании и повредило оборудование. О происшествии сообщает RT.

«Енот вступил в контакт с оборудованием на станции в центре города, что повлекло отключение электричества в некоторых частях города», - приводит издание заявление представителя энергетиков.

Повреждения оказались столь масштабными, что аварийные службы на продолжении нескольких часов не могли устранить последствия и вернуть людям электричество.

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