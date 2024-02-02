Путин обсудил с Генштабом ситуацию с БПЛА на одном из участков в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обсудил с Генштабом обстановку в зоне СВО в связи применением противником беспилотников.

«Я с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами», - рассказал Путин участникам форума «Все для Победы!».

По словам президента, аналогичная ситуация складывается «практически везде так».

Напомним, что сегодня Путин принял участие в форуме «Все для Победы!» в Туле. На слет приехали свыше 500 человек из разных регионов страны, прежде всего это работники оборонной сферы, а также врачи, журналисты, волонтеры, которые оказывают содействие Российской армии в зоне СВО.