Без права на ошибку: фильм о легендарном командире «Альфы» показали в Москве

В кинотеатре «Октябрь» прошла громкая премьера фильма «Командир». Лента рассказывает о событиях 88-го года, когда террористы в Орджоникидзе, это современный Владикавказ, захватили автобус с детьми - учениками четвертого класса. Операцией по освобождению руководил командир группы спецназа «Альфа» Геннадий Зайцев. История его жизни и легла в основу фильма. О себе он говорит скромно - ничем не примечателен, такой же как все в спецназе. До последнего не хотел, чтобы картина была именно о нем, переубедила лишь настойчивость режиссера.

«Фильм, подчеркиваю, мне понравился, я смотрел его уже несколько раз. И скажу откровенно, что в определенных моментах слезу прошибает. Вот не хочется, а она появляется», - признался командир группы «Альфа» (1977-1988; 1992-1995), герой Советского Союза Геннадий Зайцев.

В результате грамотных действий Зайцева все заложники были освобождены, а террористы арестованы. Его имя долгое время было засекречено и только недавно, при подготовке к фильму, герои тех событий узнали имя своего спасителя.

«Здесь главное, когда снимаешь биографическое кино, я уже понял это точно, чтобы оно было честное, чтобы все люди, которые живут и живы еще до сих пор, когда пришли смотреть, чтоб они увидели, действительно, как оно было», - объяснил режиссер Тимур Хван.

Каждая минута фильма - отображение реальных событий. Родственники и друзья - они же художники по костюмам и декораторы - воссоздавали все по памяти вместе со съемочной бригадой. Даже актеры схожи со своими героями. Геннадия Зайцева играет его однофамилец - актер Кирилл Зайцев. Для того, чтобы максимально вжиться в роль, он сутками читал его мемуары, пересматривал многочасовые интервью с ним и его родственниками. Но только личные разговоры помогли составить достоверный и искренний образ героя.

«Я понимал ответственность, потому что зритель будет смотреть, складывать впечатление по роли, по нашему фильму. Потому что со временем такие фильмы, хочешь - не хочешь, все равно фильмы превращаются практически в документальное подтверждение каких-то событий», - рассказал актер Кирилл Зайцев.

Внешнее сходство актеров - это не последний сюрприз от создателей фильма. Залина и Илона были среди заложников в том самом автобусе, захваченном террористами. Признаются, что тогда, в десятилетнем возрасте, не сразу осознали, что происходит. На память осталось фото с классом, практически сразу после события. И теперь совместное фото со съемок. Ведь спустя много лет, уже взрослыми, они вместе с одноклассниками играют в фильме своих родителей.

«Конечно, эмоция была, не без этого. Мы вспоминали своих родителей, которые пережили этот ужас. Мы вспоминали себя маленькими, вспоминали тот страх и те первые минуты», - отметила Залина Мисикова.

Этот фильм о легендарном подразделении «Альфа» - лучшей группе антитеррора в мире, о том, что такое звание офицера, и, конечно же, о любви к Родине, к семье, достоинстве и чести.

«Мне очень нравится этот жанр фильмов. И очень интересно наблюдать за действиями персонажа и его решениями», - признался Иван Которженко.

Фильм «Командир» на большие экраны выйдет 22 февраля, ко Дню защитника Отечества. Он приурочен сразу к двум важным датам: 50-летию создания подразделения «Альфа» и юбилею Геннадия Зайцева. В этом году ему исполняется 90 лет.