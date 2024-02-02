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Путин в Туле вручил НПО «Сплав» первый орден «За доблестный труд»

Высокой чести удостоено предприятие, специализирующееся на выпуске РСЗО.
Ирина Елагина 2024-02-02 18:00:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вручил НПО «Сплав» первый орден «За доблестный труд». Торжественная церемония прошла в Туле на форуме «Все для Победы».

Глава государства отметил, что высокой чести удостоено крупное оборонное предприятие, специализирующееся на выпуске РСЗО «Град», «Смерч» и «Торнадо».

Президент передал награду гендиректору предприятия Ринату Идрисову.

Напомним, что накануне президент учредил в России новую награду для граждан и трудовых коллективов за выдающиеся трудовые достижения в укреплении экономики и обороноспособности страны, в сфере высоких технологий и государственного управления

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