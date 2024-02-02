Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении гособоронзаказа на 2024 год.

«Выполнение государственного оборонного заказа сейчас идет на уровне 100%. Уверен, эту планку мы будем держать надежно и впредь. Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен, и хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием. Не сомневаюсь в том, что он будет выполнен», - сказал он.

Глава государства отметил, что за время военной операции по защите Донбасса отечественная оборонка совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг. Специалисты предприятий ОПК доказали, что достойны великих предков.

Путин поблагодарил работников оборонной промышленности, которые не подвели военнослужащих, сражающихся сейчас в зоне боевых действий, оберегающих границы, защищающих небо нашей страны, а также несущих вахту в мировом океане.

Президент указал на рост объемов производства на оборонных предприятиях страны. По словам Путина, за год показатели увеличиваются в разы. Глава государства отметил, что с начала спецоперации выросли поставки в войска беспилотников и артиллерийских боеприпасов, поставки танков увеличились в пять раз, а БМП и БТР более чем в 3,5 раза.