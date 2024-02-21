Второй украинский баскетболист скончался в больнице после поножовщины в Германии

Баскетболист из Украины Артем Козаченко, игравший за немецкий клуб «Джайантс Дюссельдорф», скончался в больнице в Оберхаузене после полученных ножевых ранений, его товарищ по команде умер сразу на месте. Информацию о смерти спортсмена подтвердил клуб.

Поножовщина в немецком городе произошла чуть более недели назад. Козаченко доставили в больницу после нападения школьников в автобусе, однако спасти баскетболиста не удалось. Ему было 18 лет. Его соотечественник, 17-летний Евгений Ермаков, погиб на месте от ран.

Уточняется, что на спортсменов напали с ножом местные подростки, когда они выходили из автобуса. Одним из нападавших был 15-летний школьник турецко-немецкого происхождения, которого ранее уже обвиняли в нападениях и грабежах.

Всего немецкая полиция задержала по этому делу четверых молодых людей, но расследование обстоятельств смертельного нападения еще продолжается.