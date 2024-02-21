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Второй украинский баскетболист скончался в больнице после поножовщины в Германии

На спортсменов напала группа немецких школьников, один баскетболист скончался на месте от полученных ран, второго успели доставить в больницу.
Елизавета Кондрикова 2024-02-21 07:18:01
© Фото: Soeren Stache, dpa Globallookpress

Баскетболист из Украины Артем Козаченко, игравший за немецкий клуб «Джайантс Дюссельдорф», скончался в больнице в Оберхаузене после полученных ножевых ранений, его товарищ по команде умер сразу на месте. Информацию о смерти спортсмена подтвердил клуб.

Поножовщина в немецком городе произошла чуть более недели назад. Козаченко доставили в больницу после нападения школьников в автобусе, однако спасти баскетболиста не удалось. Ему было 18 лет. Его соотечественник, 17-летний Евгений Ермаков, погиб на месте от ран.

Уточняется, что на спортсменов напали с ножом местные подростки, когда они выходили из автобуса. Одним из нападавших был 15-летний школьник турецко-немецкого происхождения, которого ранее уже обвиняли в нападениях и грабежах.

Всего немецкая полиция задержала по этому делу четверых молодых людей, но расследование обстоятельств смертельного нападения еще продолжается.

#Украина #Германия #баскетбол #Трагедия #нападение #Спортсмены
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