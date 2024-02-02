Известному как Верка Сердючка певцу Данилко запретили въезд в ОАЭ

Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верки Сердючки, навсегда запретили въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило издание РБК Украина, ссылаясь на пресс-службу артиста.

«Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ», - говорится в публикации издания.

Возможной причиной запрета стал концерт Данилко в Дубае в 2022 году, в ходе которого артист высказал проукраинскую позицию. Официальным же обоснованием является «разжигание межнациональной розни».

Сам музыкант до недавнего времени даже не знал о решении властей ОАЭ. Ему рассказали об этом свои источники.