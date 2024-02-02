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Известному как Верка Сердючка певцу Данилко запретили въезд в ОАЭ

В 2022 году на концерте в Дубае Андрей Данилко высказал проукраинскую позицию, что, вероятно, стало причиной запрета на въезд певца в ОАЭ.
Елизавета Егорова 2024-02-02 16:52:01
© Фото: Andrey Chepakin, Russian Look, Globallookpress

Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верки Сердючки, навсегда запретили въезжать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщило издание РБК Украина, ссылаясь на пресс-службу артиста.

«Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ», - говорится в публикации издания.

Возможной причиной запрета стал концерт Данилко в Дубае в 2022 году, в ходе которого артист высказал проукраинскую позицию. Официальным же обоснованием является «разжигание межнациональной розни».

Сам музыкант до недавнего времени даже не знал о решении властей ОАЭ. Ему рассказали об этом свои источники.

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