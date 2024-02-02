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В Белгороде отправили в СИЗО волонтера за призывы к деятельности против РФ

Женщину отправили в СИЗО на два месяца.
Алина Луговая 2024-02-02 16:41:01
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую отправили в СИЗО на два месяца из-за подозрений в призывах к деятельности против безопасности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Свердловский суд в Белгороде.

«Избрали арест на два месяца - до 31 марта», - сообщили в суде.

Отмечается, что женщину подозревают по статье 280 за публичные призывы против безопасности РФ.

По данным официальной группы движения «Армия красоток» в социальной сети «ВКонтакте», его участницы оказывали помощь жителям Харьковской области - доставляли продукты, медикаменты и корма для домашних животных.

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