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Путин: ВСУ превратились в террористическую организацию

Владимир Путин также обвинил ВСУ в том, что они стреляют по медперсоналу.
Андрей Аркадьев 2024-02-02 16:45:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин сравнил украинскую армию с террористической организацией. Об этом он заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

«То, что называется ВСУ, превратились, конечно, в террористическую организацию», - сказал глава государства.

Он также рассказал о радиоперехвате разговора, из которого следовало, что один из украинских танкистов застрелил мирного жителя. Путин назвал произошедшее неонацизмом, а также напомнил об аплодисментах украинскому эсэсовцу в Канаде.

Президент отметил особый вклад медиков в успех ВС РФ в специальной военной операции и рассказал о героизме врачей и медперсонала, как военных, так и гражданских.

#в стране и мире #ВСУ #Владимир Путин
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