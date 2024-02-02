Путин: ВСУ превратились в террористическую организацию

Президент РФ Владимир Путин сравнил украинскую армию с террористической организацией. Об этом он заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

«То, что называется ВСУ, превратились, конечно, в террористическую организацию», - сказал глава государства.

Он также рассказал о радиоперехвате разговора, из которого следовало, что один из украинских танкистов застрелил мирного жителя. Путин назвал произошедшее неонацизмом, а также напомнил об аплодисментах украинскому эсэсовцу в Канаде.

Президент отметил особый вклад медиков в успех ВС РФ в специальной военной операции и рассказал о героизме врачей и медперсонала, как военных, так и гражданских.