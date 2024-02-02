Путин поблагодарил российских медиков за помощь бойцам СВО

Президент России Владимир Путин отметил особый вклад медиков в успех ВС РФ в специальной военной операции. О героизме врачей и медперсонала, как военных, так и гражданских, глава государства рассказал на форуме «Все для победы» в Туле.

«Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства и новейшие методики лечения», - заявил Путин.

Он назвал труд медиков важнейшей составляющей успеха ВС РФ в зоне СВО.

Путин также отметил поддержку фронта со стороны работников ОПК и работу «всех наших граждан, так или иначе помогающих фронту».

Напомним, что сегодня в Туле проходит форум «Все для победы» с участием Владимира Путина, встреча началась с диалога с инженерами российских КБ, которые занимаются новыми разработками в военной сфере, врачами и волонтерами.