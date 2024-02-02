МО РФ: потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили до 795 человек

Суточные потери украинской стороны на всех направлениях составили до 795 человек, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

На Краснолиманском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и отразили три украинские атаки. Суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 270 человек.

На Донецком направлении наши военные заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две атаки противника. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 290 человек.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два снаряда, выпущенных с помощью РСЗО «Ольха». Кроме того, сбиты 40 украинских беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.