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Артиллеристы накрыли огнем боевиков и технику врага на Купянском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц группировки войск «Запад».
2024-02-02 17:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-СМ1» группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Вражеские координаты бойцам передаются с помощью беспилотников, а также разведкой. Камеры БПЛА также фиксируют результаты попаданий по целям. Отстрелявшись по целям, артиллеристы оперативно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

В описании к кадрам сказано, что расчет командира САУ с позывным Каха работает как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных, как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели. Так, военнослужащим удалось недопустить проникновение ДРГ в тыл.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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