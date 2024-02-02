В возрасте 48 лет умер оператор «Елок» и «Последнего богатыря» Павел Капинос

Известный российский кинооператор Павел Капинос ушел из жизни в возрасте 48 лет. О смерти коллеги сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян.

«У Паши остановилось сердце. В 48 лет», - написала Меликян.

Она отметила особую одаренность Капиноса и назвала его одним из лучших кинооператоров в России.

«Красота и чудо изображения у него рождались как-то легко, играючи, через бесконечные шутки и байки и постоянный смех вокруг него», - поделилась своими чувствами режиссер.

Она вспомнила, как они вместе работали на съемках «Духless 2». По ее словам, Павел выделялся среди всех, так как «от него будто бы исходило доброе сияние».

Павел Капинос родился 8 октября 1975 году, после окончания операторского факультета ВГИКа снял свыше 20 фильмов и сериалов, среди них «Духless 2», «Елки 5» и «Последний богатырь». В этом году на экраны выйдет российская комедия «Ждун» про героя интернет-мемов - этот фильм стал последним проектом Капиноса.