МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Композитор Дунаев опроверг информацию о госпитализации Николая Дроздова

По словам Дмитрия Дунаева, он только что беседовал с Дроздовым, тот в прекрасном настроении ехал к стоматологу.
Ирина Елагина 2024-02-02 13:39:01
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Легендарный телеведущий Николай Дроздов находится хорошем настроении, его никто не госпитализировал. Об этом композитор Дмитрий Дунаев рассказал «Звезде» и опроверг информацию, что ведущий попал в больницу.

Дунаев пояснил, что Дроздов с супругой едут в стоматологическую поликлинику проверить зубы. Композитор отметил, что Дроздов любит ложиться на обследования и делает это очень часто, но сейчас со здоровьем у него все в порядке.

«Настроение у него прекрасное, только что с ним разговаривал, поэтому не верьте слухам. У Николая Николаевича все отлично. Его супруга Татьяна Михайловна никаких комментариев (о том, что Дроздова госпитализировали. - Прим. ред.) не давала - все это неправда», - сказал Дунаев.

Ранее SHOT сообщил, что Дроздова якобы госпитализировали.

#Николай Дроздов #здоровье #наш эксклюзив
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»