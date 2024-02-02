Композитор Дунаев опроверг информацию о госпитализации Николая Дроздова

Легендарный телеведущий Николай Дроздов находится хорошем настроении, его никто не госпитализировал. Об этом композитор Дмитрий Дунаев рассказал «Звезде» и опроверг информацию, что ведущий попал в больницу.

Дунаев пояснил, что Дроздов с супругой едут в стоматологическую поликлинику проверить зубы. Композитор отметил, что Дроздов любит ложиться на обследования и делает это очень часто, но сейчас со здоровьем у него все в порядке.

«Настроение у него прекрасное, только что с ним разговаривал, поэтому не верьте слухам. У Николая Николаевича все отлично. Его супруга Татьяна Михайловна никаких комментариев (о том, что Дроздова госпитализировали. - Прим. ред.) не давала - все это неправда», - сказал Дунаев.

Ранее SHOT сообщил, что Дроздова якобы госпитализировали.