Осколочно-фугасными: Т-72Б3М разнесли опорники ВСУ на Купянском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, танкисты ликвидировали живую силу ВСУ.

«Выдвигаемся на один из рубежей развертывания бронегруппы в зоне ответственности нашего батальона для плановой работы по запланированной цели с закрытой огневой позиции. Стрелять будем осколочно-фугасными снарядами. Цель - взводный опорный пункт противника», - рассказал командир танковой роты с позывным «Гонзалес».

На Купянском направлении танкисты помогают нашим бойцам держать оборону, уничтожают наступающие силы противника, его укрепления и опорные пункты. Только за прошлые сутки они поразили несколько бронемашин.

На видео экипаж Т-72Б3М ведет огонь из закрытых позиций. Это означает, что танкисты, как и артиллерия, стреляют навесом по координатам. Корректировать огонь помогает разведка с воздуха.

Эти танки оснащены мощным современным комплексом защиты, в котором есть средства радиоэлектронной борьбы и усиленная динамическая защита.

«Танк Т-73Б3М 2023 года выпуска. Машина примечательна тем, что на ней установлена дополнительная динамическая защита и так называемый антидроновый козырек - уже штатный, то есть уже с завода танк пришел с ним. И этот козырек тоже оснащается динамической защитой. Кроме того, здесь стоит многоканальный прицел наводчика отечественного производства 1-ПН-96, который хорошо себя зарекомендовал», - рассказал «Гонзалес».

Танки сопровождает группа прикрытия. Мотострелки следят за воздухом и готовы вступить в бой с группами противника, если те окажутся неподалеку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.