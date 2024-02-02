В РАН заметили, что заявления Макрона указывают на усталость от помощи Украине

Европейские государства устали от украинского конфликта, но не могут признаться в этом. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что России не следует рассчитывать на усталость ЕС.

«Мне кажется, что такое постоянное утверждение этой фразы является как раз признаком усталости. Но ничего другого от Макрона ждать не приходится. Он уперся в этом плане. Понимая, что другого варианта нет. Известная формула: никогда не говори "никогда". Макрон, видимо, про это забыл. Но от того, что он это повторяет как мантру, это не меняет положения вещей», - отметил эксперт.

Ученый объяснил, что отношение к конфликту на Украине на Западе изменилось после неудачной попытки ВСУ провести контрнаступление.

«Эта усталость отмечается в том, что надежды на то, что Украина своим контрнаступлением переломит ситуацию и Россия будет вынуждена принять условия Украины на переговорах, эти надежды, я думаю, пропали. И мысль, что мы еще накачаем Украину оружием, чтобы вернуться к границам 1991 года. Вот в чем задумка. Но понятно, что это фантазии, которые не имеют связи с реальностью. Да, к сожалению, Макрон повторяет одно и то же, но на другую политику он сейчас не способен. После смены возможной руководства в Штатах что-то поменяется, им придется изменить тональность, но пока на это рассчитывать не приходится», - пояснил эксперт.

Ученый напомнил, что накануне на саммите ЕС приняли решение о финансовой поддержке Украины в размере 50 млрд евро на четыре года, и подчеркнул, что это капля в море для дефицитного украинского бюджета.

«Понятно, что они будут помогать, деньги туда давать. Во-первых, 10 млрд в год, может чуть побольше, не изменят ситуацию. Это, наверное, поддержит выплаты чиновникам украинским или что-то еще. Потому что дефицит украинского бюджета ежегодный порядка 40 млрд. Учитывая, сколько на войну они тратят. И эти 50 млрд вряд ли переломят ситуацию. Они просто позволяют на плаву держать ситуацию. Украина существует только благодаря этим вливаниям, которые делает Запад», - подчеркнул эксперт.

Ранее газета Le Figaro процитировала слова Макрона о том, что «Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины».