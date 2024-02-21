Застрявшие в порту Мозамбика российские моряки вернулись на Родину

Российские моряки, которые несколько месяцев не могли покинуть порт в столице Мозамбика Мапуту, вернулись в Россию. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Уточняется, что представители обслуживающей траулер компании вынуждали владельца рыболовного судна оплатить расходы на его содержание и отказывались оформлять морякам Вениамину Кривицкому и Виктору Абусагитову документы для въезда и выезда из государства в Юго-Восточной Африке. А общегражданские заграничные паспорта россиян были сданы в местную миграционную службу, добавили в Генпрокуратуре.

«Летели тяжело. По вине авиакомпании задержались. Вот уже сутки потеряли из-за этого. Но главное, что добрались до дома», - сказал Вениамин Кривицкий.

Члены экипажа оказались «заложниками» финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале надзорного органа.

Как отметили в Генпрокуратуре, невозможность применения Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, положения которой не распространяются на суда, занятые рыбным промыслом, затрудняло оказание помощи российским морякам со стороны диппредставительства РФ.