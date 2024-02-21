Лишившийся ноги ветеран СВО из Башкирии стал детским тренером по волейболу

Житель Башкирии Альмир Ульмаскулов после тяжелого ранения в зоне специальной операции не пал духом и нашел себя в мирной жизни. Теперь он работает в школе тренером по волейболу и сам не забывает регулярно заниматься в спортзале.

«Когда с детьми занимаюсь, я забываю про все. В спортзал ходить начал, появились другие мысли», - говорит ветеран.

Начинать пришлось в прямом смысле с нуля.

«Здесь не было ничего, никакого оборудования. Альмир Сагитович сутки подумал, сразу дал ответ, что согласен. И благодаря нашим выходцам из села мы оборудовали спортзал. Очень много ребят ходят, занимаются спортом. Не болтаются по улицам. Они уже при деле - занимаются. У них появился спортивный азарт. Мы уже соревнуемся с соседними селами и ездим на соревнования», - рассказывает глава Новокиешкинского сельсовета Фанзия Уматкулова.

Получив повестку в начале мобилизации, Альмир сразу же пошел в военкомат. Родным, чтоб не волновались, сказал, что едет на военные сборы. После подготовки отправился в Луганскую Народную Республику. Основная задача была - держать оборону. Однако приходилось и участвовать в штурмах.

«Я занималась домашними делами, баню затопила. Тут заходит Альмир. Смотрю, а он на одной ноге стоит. Сильно плакала. Успокаивает лишь одно, что он вернулся живой», - вспоминает Вариса Гайсина.

Альмир получил ранение на противопехотной мине. Встать помогли протез и реабилитация. Мужчина учит детей не только спортивным азам, но и делится историями и примерами храбрости из личного боевого опыта.

«Занимается с нами, иногда играет в волейбол, штанги поднимает. Мы берем пример с него», - говорят школьники.

Теперь Альмиру предстоит освоить новую непривычную экипировку и получить первые тренерские выплаты. С бюрократическими вопросами помогают в местной администрации. Мужчина трудностями это не называет. Для человека военной выправки есть только задачи. И все для одного - победы.