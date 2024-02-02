Лейтенант Митраков отбил атаку противника на позиции ВС РФ

Лейтенант Дмитрий Митраков вместе с сослуживцами отбил атаку киевских формирований, сообщает Министерство обороны РФ. Подразделение российских военнослужащих, в составе которого действовал Митраков, выполняло задачу по удержанию занятых позиций. Украинские диверсанты выдвинулась в направлении оборонительных рубежей ВС РФ.

Находясь под минометным и артиллерийским огнем противника, Митраков грамотно организовал оборону и несколько часов подряд сдерживал вражеские атаки. Как уточняет оборонное ведомство, диверсия была предотвращена, а украинская сторона понесла серьезные потери.

Также в Минобороны рассказало о подвиге майора Камала Насрулаева. Его бронегруппа поддерживала огнем мотострелков, выбивая украинских боевиков с занимаемых рубежей. Противник открыл огонь из минометов по наступающим бойцам ВС РФ. Насрулаев обеспечил оборону позиций для выхода основных сил танкового батальона из-под обстрела противника и вступил в бой.

В ходе боя украинская сторона потеряла два танка и четыре единицы БМП. Потери противника в живой силе превысили 30 человек. Сутки подразделение прикрывало огнем мотострелков, что позволило освободить населенный пункт от украинских националистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.