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Перемещения только ночью: как бойцы отрядов «Барс» выходят к переднему краю

Военные прошли хорошую подготовку, имеют большой боевой опыт и славятся дерзкими вылазками.
Виктория Косогляденко 2024-02-21 21:59:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На каждом из участков линии боевого соприкосновения в зоне специальной операции действуют добровольцы отрядов «Барс». Подразделения прошли хорошую подготовку, имеют большой боевой опыт и славятся своими дерзкими вылазками. Участвуют они и в боях на Ореховском направлении.

Перед бойцами стоит задача продвинуться вперед на участке Работино-Вербовое. На позиции отправляются ночью. Все перемещения вблизи линии боевого соприкосновения проходят в темноте и под прикрытием. Иначе нельзя.

«Машины - это приоритет. Это первая цель, по которой враг может ударить. Надо быстро туда добраться, быстро выгрузиться и убежать оттуда. Разбежаться, не кучковаться», - отмечают военные.

В подразделении все бойцы опытные и знают как действовать. Боевые выходы давно считать перестали.

Вылазки к переднему краю в усиление - каждые 5 дней. Работают «Барсы» на самых опасных рубежах.

#спецоперация #барс #СВО #Ореховское направление
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