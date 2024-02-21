Путин: «Игры Будущего» свободны от политической конъюнктуры и дискриминации

Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал «Игры Будущего» свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия соревнований.

Российский лидер выразил уверенность в том, что на площадках «Игр» будет царить подлинный спорт, мастерство и упорство. Он добавил, что в соревнованиях примут участие более 2 тысяч спортсменов из более чем ста стран мира.

По его словам, закономерно, что идея объединить классический спорт и киберспорт родилась именно в России: наша страна была и остается одной их ведущих спортивных держав планеты, Родиной великих атлетов, побед и рекордов.

Глава государства также отметил, что Россия всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей.

Участники международного мультиспортивного турнира, который пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, сразятся в 21 дисциплине, а игры поделят на «вызовы» - спорт, скорость, стратегия, технологии и тактика.