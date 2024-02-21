В МВД опровергли информацию о массовых ошибках в загранпаспортах россиян

Информация о том, что россияне массово не смогли выехать за рубеж из-за ошибок в заграничных паспорта, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Ирина Волк, сообщает «360».

Ирина Волк отметила, что резкого роста обращений с просьбами о замене загранпаспортов не зафиксировано.

Ранее появились новости о том, что в некоторых заграничных паспортах старого образца есть ошибки, в том числе в поле машиночитаемой записи. Якобы из-за этого россияне не смогли выехать за рубеж.

В случае возникновения проблем с документами гражданам советуют сообщать о них через сервис «Прием обращений» на сайте МВД России.