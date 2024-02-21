МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты Д-30 накрыли огнем националистов на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ.
2024-02-21 18:03:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы наших военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

На одном из участков разведчики обнаружили противника и передали его координаты на пункт управления артиллерией, после чего артиллерийские расчеты накрыли националистов огнем.

Удары корректируются с помощью беспилотников. Задачи поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами.

Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. В случае такого удара военнослужащие прячутся в надежных укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 