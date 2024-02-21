Расчеты Д-30 накрыли огнем националистов на Южно-Донецком направлении

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы наших военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

На одном из участков разведчики обнаружили противника и передали его координаты на пункт управления артиллерией, после чего артиллерийские расчеты накрыли националистов огнем.

Удары корректируются с помощью беспилотников. Задачи поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами.

Отстрелявшись, артиллеристы покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. В случае такого удара военнослужащие прячутся в надежных укрытиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.