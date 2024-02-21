Замминистра обороны РФ Садовенко вручил награды раненым бойцам СВО

Замминистра обороны Юрий Садовенко вручил государственные награды раненым участникам операции по защите Донбасса, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале Вишневского.

Ордена Мужества получили командир огнеметного взвода РХБ защиты старший лейтенант Игорь Митрохин и стрелок мотострелкового подразделения рядовой Андрей Бубликов. Также Садовенко вручил отличившимся военнослужащим восемь медалей «За отвагу», знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени и медаль «За храбрость» II степени.

Замглавы оборонного ведомства передал российским бойцам поздравления от министра обороны Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и самоотверженность, пожелал скорейшего выздоровления.

Начальник госпиталя Артем Мельчаков рассказал, как проходит лечение и раненых военнослужащих. Пройдя лечение, пациенты поедут в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. Садовенко пообщался с бойцами и их родными, поздравил с Днем защитника Отечества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.