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Замминистра обороны РФ Садовенко вручил награды раненым бойцам СВО

В ходе встречи Юрий Садовенко пообщался с военнослужащими, поздравил их с Днем защитника Отечества, а также ответил на интересующие вопросы.
2024-02-21 17:22:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замминистра обороны Юрий Садовенко вручил государственные награды раненым участникам операции по защите Донбасса, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале Вишневского.

Ордена Мужества получили командир огнеметного взвода РХБ защиты старший лейтенант Игорь Митрохин и стрелок мотострелкового подразделения рядовой Андрей Бубликов. Также Садовенко вручил отличившимся военнослужащим восемь медалей «За отвагу», знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени и медаль «За храбрость» II степени.

Замглавы оборонного ведомства передал российским бойцам поздравления от министра обороны Сергея Шойгу, поблагодарил их за профессионализм, мужество и самоотверженность, пожелал скорейшего выздоровления.

Начальник госпиталя Артем Мельчаков рассказал, как проходит лечение и раненых военнослужащих. Пройдя лечение, пациенты поедут в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. Садовенко пообщался с бойцами и их родными, поздравил с Днем защитника Отечества.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#армия #МО РФ #госпиталь #садовенко
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