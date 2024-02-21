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Старовойт допустил повышение уровня теругрозы в Курской области из-за неудач ВСУ

Украинские боевики хотят посеять панику среди мирных граждан и нанести ущерб гражданской инфраструктуре, отметил губернатор Курской области.
Максим Крюков 2024-02-21 16:21:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уровень террористической угрозы в Курской области со стороны ВСУ может вырасти на фоне их неудач на линии боевого соприкосновения, но украинские боевики лишь «огрызаются» и ничего другого сделать не могут. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт корреспонденту «Звезды».

Он отметил, что украинские боевики каждый день совершают десятки обстрелов и атак беспилотными летательными аппаратами по гражданским лицам и объектам, чтобы посеять панику. Но благодаря работе Министерства обороны России большинство вражеских дронов даже не пересекают границу.

«Огрызаются - ничего другого они сделать не могут. Обстрел мирных сел, они хотят посеять панику среди гражданского населения, нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Мы видим, что, к сожалению, почти каждый день есть обстрелы», - сказал Старовойт на Форуме национальных достижений «Транспорт».

По его словам, украинские националисты постоянно меняют тактику использования БПЛА, однако российские специалисты адаптируются и совершенствуют систему защиты от них.

#Курская область #ВСУ #наш эксклюзив #террористическая угроза #Украинские боевики #роман старовойт #неудачи
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