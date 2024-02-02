Пленный Попов рассказал, как на Украине воруют предназначенную для ВСУ гумпомощь

Уроженец Львова Руслан Попов, воевавший на направлении Вербовое - Работино, рассказал, как на Украине воруют предназначенную для ВСУ гуманитарную помощь. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Все воруется, ничего не идет туда, куда надо. Деньги все разворовываются. У нас во Львове пропало 600 тонн "волонтерки", и это все списали на вас, на русских. Сказали, что русские во Львове стащили 600 тонн, представляете... И это по телевизору сказали! Абсурд, как в такое можно верить», - рассказал пленный.

При подготовке к так называемому контрнаступлению на Запорожском направлении украинских военных перевозили в автобусах и в гражданской одежде, чтобы их не заметили мирные жители. В ВСУ обсуждали «контрнаступ», называли «разовой акцией», но в успехе проведения сомневались.

Попов рассказал, как оказался в российском плену. Он прибыл на позицию в начале года, где с товарищем провел сутки. На следующий день российские военные пошли на штурм, вынудив украинцев сложить оружие. Руслану и его сослуживцу оказали медицинскую помощь. Попов рассказал, что к пленным российские военные относятся уважительно, человечно, достойно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.