Танк ВСУ превратился в груду металла после прямого попадания по нему высокоточным снарядом «Краснополь» в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики.
Кадры объективного контроля публикует Министерство обороны РФ. На записи видно, как в результате удара вражеская техника горит и дымится.
Обнаруженную с помощью беспилотника цель уничтожили артиллеристы 5-й общевойсковой армии российской группировки «Восток». Как сообщает оборонное ведомство, на счету артиллеристов из Приморья сотни уничтоженных единиц бронетехники ВСУ.
«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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