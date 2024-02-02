Артиллеристы разбили танк ВСУ прямым попаданием боеприпаса «Краснополь» в ДНР

Танк ВСУ превратился в груду металла после прямого попадания по нему высокоточным снарядом «Краснополь» в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Кадры объективного контроля публикует Министерство обороны РФ. На записи видно, как в результате удара вражеская техника горит и дымится.

Обнаруженную с помощью беспилотника цель уничтожили артиллеристы 5-й общевойсковой армии российской группировки «Восток». Как сообщает оборонное ведомство, на счету артиллеристов из Приморья сотни уничтоженных единиц бронетехники ВСУ.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.