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Артиллеристы разбили танк ВСУ прямым попаданием боеприпаса «Краснополь» в ДНР

Выявленную с помощью беспилотника бронированную цель уничтожили артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».
2024-02-02 12:08:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танк ВСУ превратился в груду металла после прямого попадания по нему высокоточным снарядом «Краснополь» в районе села Старомайорское Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Кадры объективного контроля публикует Министерство обороны РФ. На записи видно, как в результате удара вражеская техника горит и дымится.

Обнаруженную с помощью беспилотника цель уничтожили артиллеристы 5-й общевойсковой армии российской группировки «Восток». Как сообщает оборонное ведомство, на счету артиллеристов из Приморья сотни уничтоженных единиц бронетехники ВСУ.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #ВСУ #краснополь #СВО
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