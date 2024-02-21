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Синоптик Леус: в Москве потеплеет и пройдет снег

Синоптики пообещали жителям столичного региона от 0 до -7 градусов и небольшой снег.
Ян Брацкий 2024-02-21 12:32:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

К Москве приближается теплый атмосферный фронт, температура воздуха в среду, 21 февраля, превысит климатическую норму, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», - отметил Леус в своем Telegram-канале.

Небо в столичном регионе будет затянуто тучами, местами пройдет небольшой снег, уточнил синоптик.

Днем в столице не выше -1...-3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, пишет «360». В области ожидается от 0 до -5 градусов, ночью похолодает до -7 градусов. Метеозависимые могут ощутить на себе падение атмосферного давления, предупредил Леус. Оно составит 751 мм ртутного столба, что не соответствует норме.

#Москва #Погода #фобос #потепление #синоптик
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