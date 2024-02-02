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В Забайкалье таможенники нашли в контейнерах из Китая форму для ВСУ

По таможенным документам груз с формой для украинской армии следовал в Польшу.
Ирина Елагина 2024-02-02 11:09:01
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Российские таможенники на пункте пропуска «Забайкальск» обнаружили контейнеры с обмундированием для ВСУ. Военная форма с шевронами украинской армии контрабандой перевозилась в грузовом составе, который следовал через Китай в Польшу. Об этом рассказал начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

Он пояснил, что по декларации в контейнере перевозилась спортивная и рабочая одежда, но специальный сканер, который используют таможенники для просвечивания каждого груза, показал иную плотность ткани. Это стало основанием для проверки.

«Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», - приводит ТАСС слова Игнатьева.

Он добавил, что речь идет о крупной партии военной формы - для ее перевозки потребовалось восемь контейнеров.

Осмотр военной поставки показал, что товар упакован заводским способом, все вещи спрессованы и помещены в вакуумную упаковку для экономии места. После распаковки груза его объем увеличился многократно - для вещей из каждого контейнера потребуется еще пять-шесть дополнительных.

Сейчас этот инцидент расследуют сотрудники ФСБ, их задача - установить, где именно пошили форму. Изготовителя на бирках нет.

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