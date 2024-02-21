ФСБ вскрыла деятельность британской организации, шпионившей в интересах Киева

Сотрудники ФСБ вскрыли деятельность британской правительственной организации «Британский совет», которая через подконтрольных людей и организации вела разведку на территории Херсонской области. Установлены факты использования украинских беженцев в Великобритании для получения разведданных через личные связи в регионе.

Так, под влияние «Британского совета» попал житель поселка Новая Маячка гражданин России Сергей Чебукин, ранее придерживающийся проукраинских взглядов. В одной из социальных сетей он познакомился с украинской беженкой, которая на территории Великобритании организовывала акции в поддержку ВСУ под эгидой «совета».

«В ходе общения со мной она постоянно интересовалась наличием военной техники в нашем и соседнем поселке, отношением местных к вступлению в состав РФ, спрашивала про количество выданных паспортов и отношение населения к референдуму», - рассказал Чебукин.

Дальше - больше. Летом прошлого года она в открытую предложила Чебукину сотрудничество.

«Она мне предложила передавать ей координаты мест расположения российских военнослужащих и техники посредством чат-бота. Я понял, что она использует меня для получения развединформации и что эти сведения могут использоваться для ударов по нашему поселку. Я категорически отказался», - признался россиянин.

Со слов жителя поселка Новая Маячка, его новая знакомая посетовала на трудности украинских беженцев в Великобритании. С ее слов, Лондон оставляет у себя только тех, кто может принести ему пользу. Чебукин предостерег других россиян от сотрудничества с подобными фондами и их представителями.