WSJ: SpaceX заключила секретный контракт с правительством США на $1,8 млрд

Американская компания SpaceX, производящая космическую технику, имеет связи с американскими оборонными разведывательными ведомствами, в том числе с Пентагоном. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Сообщается, что в 2021 году компания предпринимателя Илона Маска заключила крупный секретный контракт с правительством США на сумму 1,8 миллиарда долларов. Средства, полученные от контракта, станут важным источником доходов для компании. Точное наименование правительственного ведомства не раскрывается.

«Когда я не уверена, о чем могу рассказать на публичном форуме, я предпочитаю промолчать. Но я могу сказать, что между разведывательным сообществом и SpaceX установлено очень хорошее сотрудничество», - прокомментировала контракт главный директор SpaceX Гвин Шотвелл.

В публикации отметили, что специальная программа Starshield Маска направлена на работу с госзаказчиками. В августе 2023 года подразделение выиграло контракт на $70 миллионов на предоставление услуг связи партнерам американского оборонного ведомства.