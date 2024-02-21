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WSJ: SpaceX заключила секретный контракт с правительством США на $1,8 млрд

По словам директора SpaceX, между разведывательным ведомством США и компанией Маска установилось «хорошее сотрудничество».
Елизавета Кондрикова 2024-02-21 10:22:01
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Американская компания SpaceX, производящая космическую технику, имеет связи с американскими оборонными разведывательными ведомствами, в том числе с Пентагоном. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Сообщается, что в 2021 году компания предпринимателя Илона Маска заключила крупный секретный контракт с правительством США на сумму 1,8 миллиарда долларов. Средства, полученные от контракта, станут важным источником доходов для компании. Точное наименование правительственного ведомства не раскрывается.

«Когда я не уверена, о чем могу рассказать на публичном форуме, я предпочитаю промолчать. Но я могу сказать, что между разведывательным сообществом и SpaceX установлено очень хорошее сотрудничество», - прокомментировала контракт главный директор SpaceX Гвин Шотвелл.

В публикации отметили, что специальная программа Starshield Маска направлена на работу с госзаказчиками. В августе 2023 года подразделение выиграло контракт на $70 миллионов на предоставление услуг связи партнерам американского оборонного ведомства.

#в стране и мире #Пентагон #илон маск #SpaceX #госзаказ
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