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В Полтавской области Украины на промпредприятии после взрывов вспыхнул пожар

О последствиях пожара не сообщается, к ликвидации ЧП привлекались 85 человек.
Ян Брацкий 2024-02-20 09:09:01
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Один из промышленных объектов в Полтавской области Украины получил повреждения после серии взрывов, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники и 85 человек», - написал Пронин в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить регулярные удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.

#пожар #Украина #взрывы #полтавская область
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