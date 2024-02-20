В Полтавской области Украины на промпредприятии после взрывов вспыхнул пожар

Один из промышленных объектов в Полтавской области Украины получил повреждения после серии взрывов, сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

«В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники и 85 человек», - написал Пронин в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить регулярные удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы.