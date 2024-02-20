МО РФ: украинский беспилотник был сбит в небе над Калужской областью

Сегодня силы ПВО перехватили один украинский беспилотник самолетного типа (БПЛА) над территорией Брянской области, еще один вражеский дрон был уничтожен в небе над Калужской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки врага по двум российским субъектам была пресечена около 08.00 во вторник, 20 февраля. На месте работали дежурные средства ПВО.

По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, пострадавших и повреждений инфраструктуры в итоге атаки беспилотников в области не было.

«Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают сотрудники оперативной группы.