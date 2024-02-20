МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: украинский беспилотник был сбит в небе над Калужской областью

Еще один вражеский дрон был перехвачен над территорией Брянской области.
Елизавета Кондрикова 2024-02-20 09:02:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Сегодня силы ПВО перехватили один украинский беспилотник самолетного типа (БПЛА) над территорией Брянской области, еще один вражеский дрон был уничтожен в небе над Калужской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки врага по двум российским субъектам была пресечена около 08.00 во вторник, 20 февраля. На месте работали дежурные средства ПВО.

По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, пострадавших и повреждений инфраструктуры в итоге атаки беспилотников в области не было. 

«Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА  самолетного типа», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают сотрудники оперативной группы. 

#в стране и мире #Минобороны РФ #бпла #Калужская область #Брянская область #ВСУ
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 